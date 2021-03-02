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Оплату проезда через систему распознавания лиц запустят в столичном метро к концу года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Оплату проезда через систему распознавания лиц запустят в столичном метро к концу года

Юлия Ямпольская

Город

На всех станциях столичного метро до конца 2021 года заработает бесконтактная оплата проезда через систему распознавания лиц. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе подземки.

По словам заместителя начальника метрополитена Андрея Кичигина, оплата проезда таким способом будет доступна у турникетов и на кассе в метро. На данный момент эту функцию тестируют.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что в рамках тестового режима работы горожане совершили две тысячи успешных проходов. Также параллельно идет работа над реализацией платежей «лицом» в кассах столичного метрополитена, передает Интерфакс.

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Метросистема распознавания лицМосква
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