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Более 900 преступников задержали в столичном метро с помощью системы распознавания лиц
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Более 900 преступников задержали в столичном метро с помощью системы распознавания лиц

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 900 преступников задержаны благодаря системе распознавания лиц в московском метро за полгода. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

По словам начальник службы безопасности метрополитена Андрея Кичигина, система распознавания лиц не располагает персональными данными горожан, а также не имеет сведений о фамилиях и именах граждан.

— Проверяются только те лица, которые находятся в розыске, если человек есть в базе правоохранительных органов. Если его там нет, то и сравнивать не с чем, — цитирует Кичигина ТАСС.

Кроме того, как отметил директор ООО «Фабрика информационных технологий» Федор Жерновой, система распознавания лиц позволяет расширить возможности поиска людей, ведущих противоправные действия.

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Метросистема распознаванияМосква
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