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Внедрение цифровых технологий позволяет оперативно отследить угрозы и облегчить жизнь москвичей
Младший лейтенант 1-го специального полка столичной полиции Анастасия Медведева с планшетом, в который она вносит номера припаркованных автомобилей. Это позволяет моментально узнать данные владельца и числятся ли за ним какие-либо правонарушения / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Внедрение цифровых технологий позволяет оперативно отследить угрозы и облегчить жизнь москвичей

Маргарита Мартовская

Город

В среду, 3 февраля, в Цифровом деловом пространстве прошел форум «Безопасность умных городов». Эксперты рассказали об успешных решениях в рамках концепции Smart City.

Smart City (умный город. — «ВМ») — это концепция, при которой ресурсы городских служб используются так, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей. Сама ее идея предполагает внедрение новых технологий: системы видеонаблюдения и распознавания лиц, точек беспроводного интернета на улицах, проекты в дополненной реальности и многое другое. Специалисты столичных технологических компаний, таких как VisionLabs, «Лаборатория Касперского», «Код безопасности», «Информзащита», «Ситроникс», NtechLab и других, обсудили будущее и безопасность столичной системы умного города.

— Цифровизация всех процессов приводит к увеличению киберугроз. Особенно от этого страдают государственные и муниципальные учреждения. Специалистам необходимо пересмотреть вопрос защиты. Ведь информационная и физическая безопасность сейчас — неразделимые понятия, — отметил менеджер по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» Марат Нуриев.

О том, как IT-компании защищают общественно значимые проекты от киберугроз, рассказал директор по росту компании BI.ZONE Рустэм Хайретдинов.

— Если проходит крупное мероприятие и к нему подключается большое количество слушателей, создается огромная нагрузка на сервер, — отметил Хайретдинов. — Важно, чтобы даже в таких условиях все работало исправно и из-за повышенной нагрузки не произошло утечки данных пользователей. Программные продукты позволяют предотвратить возможные угрозы. Например, с их помощью мы помогли состояться акции «Бессмертный полк» и международному Гайдаровскому форуму.

Развитием умного города и обеспечением его безопасности занимаются и молодые разработчики — выпускники программы «Московский акселератор» Агентства инноваций Москвы. Благодаря поддержке столичных властей и профильных корпораций они смогли запустить собственные стартапы. Например, специалисты компании Ainerics создали сервис интеллектуального видеонаблюдения.

— Мы работаем по двум направлениям, — пояснил генеральный директор Ainerics Никита Нечаев. — Первое — это система контроля очередей. Наши видеокамеры в режиме реального времени считают, сколько людей скопилось перед кассой. Если отмечено превышение заданного количества, устройство подает сигнал персоналу магазина о необходимости открыть еще одну кассу. Проект оптимизирует работу торговой точки, помогает уменьшить отток покупателей. Система может быть внедрена в поликлиниках, на вокзалах.

Второе направление деятельности компании — устройства для идентификации личности по лицу. Благодаря этой технологии можно бесконтактно открывать двери и проходить через турникеты, что особенно важно в условиях пандемии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Москва входит в десятку мировых лидеров по покрытию видеокамерами. В столице более 160 тысяч камер городской системы наблюдения. Записи с них используют при расследовании 70 процентов преступлений. В Москве находится более трех тысяч детекторов мониторинга дорожного движения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агенства инноваций Москвы:

— Развитие технологий открывает дорогу новым опасностям. Город становится подвержен киберугрозам. Для решения этой проблемы используются сертифицированные биометрические системы, криптография, технология блокчейн. Их эффективность будет зависеть от того, как город и бизнес выстроят диалог. Компании, работающие в сфере Smart City, могут рассчитывать на поддержку агентства.

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