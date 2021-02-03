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Приложение «Московский транспорт» победило в конкурсе «Проект года»
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Приложение «Московский транспорт» победило в конкурсе «Проект года»

Анастасия Чанцева

Город

Мобильное приложение «Московский транспорт» стало лауреатом конкурса «Проект года» по версии Global CIO. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Лидеры в сфере IT признали наше приложение лучшим цифровым решением в Центральном федеральном округе, отметив его технологичность, современность и удобство интерфейса, — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, «Московский транспорт» скачали уже более 1,6 миллиона раз. Сервис планируют улучшать, делая его более удобным для пользователей. На данный момент приложение объединяет все виды городского транспорта. С помощью него можно вызывать такси, отследить прибытие общественного транспорта, пополнить «Тройку» и забронировать каршеринг.

Конкурс «Проект года» организован профессиональным сообществом IT-директоров России Global CIO, которое определяет лучших в области цифровизации. Премия проводится уже в девятый раз

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