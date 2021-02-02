Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Свыше 1,3 тысячи жителей Подмосковья воспользовались «Тройкой» в первый день ее работы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Свыше 1,3 тысячи жителей Подмосковья воспользовались «Тройкой» в первый день ее работы

Анастасия Волоснова

Транспорт

Картой «Тройка» в первый день работы воспользовались более 1,3 тысячи жителей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

У пассажиров подмосковного транспорта появилась возможность оплачивать проезд столичной картой «Тройка» 1 февраля. На более чем 300 городских маршрутах в 53 муниципалитетах Московской области ввели единый регулярный тариф. Одна поездка по карте стоит 37 рублей.

Карту протестировали 170 раз в городском округе Королев, 130 раз — в Красногорске, 100 раз — в Балашихе и 80 раз — в Химках. Всего за 1 февраля «Тройкой» воспользовались более 1,3 тысячи пассажиров автобусов Подмосковья, уточнила пресс-служба.

Отмечается, что ознакомиться с расписанием и полным списком маршрутов, где действует карта «Тройка», можно на официальном сайте Минтранса Подмосковья, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Усиленный режим дезинфекции сохранят в столичном общественном транспорте

транспортПодмосковьекарта «Тройка»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Все мнения
О проекте