Свыше 1,3 тысячи жителей Подмосковья воспользовались «Тройкой» в первый день ее работы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Картой «Тройка» в первый день работы воспользовались более 1,3 тысячи жителей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

У пассажиров подмосковного транспорта появилась возможность оплачивать проезд столичной картой «Тройка» 1 февраля. На более чем 300 городских маршрутах в 53 муниципалитетах Московской области ввели единый регулярный тариф. Одна поездка по карте стоит 37 рублей.

Карту протестировали 170 раз в городском округе Королев, 130 раз — в Красногорске, 100 раз — в Балашихе и 80 раз — в Химках. Всего за 1 февраля «Тройкой» воспользовались более 1,3 тысячи пассажиров автобусов Подмосковья, уточнила пресс-служба.

Отмечается, что ознакомиться с расписанием и полным списком маршрутов, где действует карта «Тройка», можно на официальном сайте Минтранса Подмосковья, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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