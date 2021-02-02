Усиленный режим дезинфекции сохранят в столичном общественном транспорте
В московском транспорте сохранят усиленный режим дезинфекции, несмотря на снижение числа заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
По его словам, власти продолжат применять специальные дезинфицирующие средства, которые были рекомендованы врачами.
— Крайне важно вернуть доверие к городскому транспорту. И мы сохраним в полном объеме повышенную частоту уборок и дезинфекций, — уточнил заммэра.
Он также добавил, что Роспотребнадзор проверяет московский транспорт на эпидемиологическую безопасность.
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