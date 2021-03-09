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Директора клиники в Москве осудили из-за проведения неудачной пластической операции
Фото: Пресс-служба суда / АГН «Москва»

Директора клиники в Москве осудили из-за проведения неудачной пластической операции

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Ленинская Слобода Карта всех событий

Директора частной клиники в Москве приговорили к одному году десяти месяцам лишения свободы за проведение пластической операции, которая не соответствовала требованиям безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным следствия, 57-летнеяя Гульнара Шах учредила частную клинику, не получив лицензию на оказание медицинских услуг. В 2018 году врачи из клиники провели пластическую операцию женщине 1993 года рождения. Во время операции у женщины были повреждены кровеносные сосуды, из-за чего развилась кровопотеря, угрожающая жизни. После трехдневного лечения в частной клинике пациентку госпитализировали в столичную больницу.

Операцию проводил пластический хирург и анестезиолог-реаниматолог за назначенное директором денежное вознаграждение. В отношении них заведены отдельные уголовные дела.

Обвиняемую приговорили к одному году десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ее лишили права на осуществление медицинской деятельности на 2 года. Потерпевшей возместят ущерб на сумму 560 тысяч рублей.

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