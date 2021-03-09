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Федерация дзюдо России дисквалифицировала зачинщиков драки на турнире в Каспийске
Фото: Екатерина Якель/Вечерняя Москва

Федерация дзюдо России дисквалифицировала зачинщиков драки на турнире в Каспийске

Кирилл Николаев

Спорт

Два дзюдоиста-юниора дисквалифицированы на два года за то, что спровоцировали драку на турнире в Каспийске. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили на сайте Федерации дзюдо России.

Отмечается, что инцидент произошел 27 февраля в ходе первенства Северо-Кавказского федерального округа. Абдулкадир и Осман Абдулкадировы дисквалифицированы за нарушение основ и правил дзюдо. Они не смогут выступать на соревнованиях по 8 марта 2023 года.

Также до окончания разбирательства от участия в соревнованиях отстранены дзюдоисты, входившие в состав сборных команд Дагестана и Северной Осетии на турнире.

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