Астрологи рассказали об идеальных типах мужчин для представительниц знаков зодиака

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Астрологи рассказали о мужчинах, которые могут сделать счастливыми представительниц каждого знака зодиака.

Овен

Женщины-Овны любят сильных ухажеров, которые им ни в чем не уступают. Но такие мужчины часто не выдерживают долгих и крепких отношений. Представительницы этого знака игнорируют спокойных и уравновешенных мужчин, которые способны привнести в их жизнь гармонию.

Телец

Женщины-Тельцы любят стабильность во всем, это касается и поклонников, которые должны иметь хорошие связи, достойное окружение и зарплату. На остальных мужчин эти женщины предпочитают не обращать внимания, даже если они способны сделать их счастливыми.

Близнецы

Представительницы этого знака часто сами не знают, чего хотят от отношений. Поэтому они выбирают непостоянных спутников, а те, кто четко знает, чего хочет от отношений, их часто отпугивают. Но именно с такими мужчинами женщинам-Близнецам стало бы легче найти в жизни определенность.

Рак

Женщины-Раки осторожны и практически не дают шанса новым знакомым. Они твердо убеждены, что лучше строить отношения с теми, кого давно знают, так можно быть уверенными в партнере. Однако с новыми знакомыми у Раков как раз и случается самая настоящая любовь.

Лев

Яркие и сильные женщины-Львы выбирают себе мужчин, которые являются их полной противоположностью. Но осчастливить этих женщин смогут такие же харизматичные и сильные личности, которые всегда будут с ними на равных.

Дева

Девы без ума от мужчин, которые всегда находятся в центре внимания. Будучи скромными, эти представительницы знака стремятся найти свою противоположность. Игнорируя практичных и неярких мужчин, они многое упускают.

Весы

Женщины-Весы выбирают себе партнера со схожими интересами, они не любят тех, кто является их противоположностью. Но идеальные отношения эти дамы смогут построить с теми, кто на первый взгляд не имеет ничего общего с ними.

Скорпион

Эти женщины любят честных и искренних мужчин, они всегда говорят то, что думают, и требуют того же от партнера. Но нередко мужчины подменяют открытость грубостью и брутальностью. Из-за этого женщины-Скорпионы никогда не обратят внимания на более тихих кавалеров.

Стрелец

Представительницы этого знака любят рисковых мужчин, которые способны вдохновлять на новые подвиги и заряжать энергией. Поэтому они крайне редко интересуются мужчинами, чья жизнь стабильна и расписана по графику. Однако такие партнеры все же способны оправдать все их ожидания.

Козерог

Женщины этого знака практичны и выбирают похожих мужчин. Они не воспринимают всерьез спонтанных поклонников, потому что начинают сомневаться в искренности их чувств. А ведь именно такие мужчины способны привнести в их жизнь легкость и мотивацию.

Водолей

Женщины-Водолеи любят часами говорить обо всем на свете со своим избранником. Если мужчина не оправдает надежд и не станет хорошим собеседником, то они разорвут отношения. Но порой как раз за такими мужчинами скрываются настоящие гении, которые способны покорить сердце Водолея.

Рыбы

Женщины этого знака выбирают тех, кто их обожает и постоянно проявляет заботу. Но при этом они обращают внимание только на внешние проявления: цветы, подарки, путешествия. Если мужчина не блещет красивыми ухаживаниями, то шансов быть с Рыбами у него ноль. Как отмечают астрологи, такие мужчины способны подарить истинное счастье женщинам-Рыбам, сообщает издание Femmie.

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