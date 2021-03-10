Стоматолог развеяла миф о пользе творога для укрепления эмали зубов

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Творог и другие молочные продукты не способствуют укреплению эмали, сообщила директор Института стоматологии имени Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева.

— Иногда я слышу, что для укрепления эмали нужно есть творог и молочные продукты. Увы, у взрослого человека эмаль полностью сформирована, и творог не поможет, — рассказала врач.

Она добавила, что лучше пользоваться специальными зубными пастами, которые содержат кальций и фториды. Также можно использовать реминерализующие жидкости, которые насыщают эмаль минеральными компонентами, передает агентство городских новостей «Москва».

— Существует миф, что конфеты-ириски «вытаскивают» пломбы. Если пломба плохо держится в зубе, ириска ее действительно вытащит, но, если врач постарался, пломбе ириска не страшна, — заметила Макеева.

Главным фактором в здоровье зубов является то, как человек ухаживает за ними, как тщательно их чистит и в целом следит за гигиеной в полости рта, заключила врач.

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