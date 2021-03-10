Водитель устроил опасное вождение с оружием в центре Москвы

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Россия, Москва, Костомаровская набережная Карта всех событий

Водитель BMW вел себя агрессивно и размахивал оружием в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что на Костомаровской набережной водитель BMW устроил опасную езду, подрезая другие машины. При этом он размахивал оружием.

По данному факту проводится проверка.

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