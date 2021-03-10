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Безработный москвич обокрал собственную мать
Фото: moscow-live

Безработный москвич обокрал собственную мать

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Ставропольская улица Карта всех событий

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже банковской карты и снятии с нее наличных. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Задержанный 29-летний москвич проживает вместе со своей матерью в квартире на улице Ставропольской. Предположительно, он украл кошелек из сумки матери, вытащил банковскую карточку и снял с нее восемь тысяч рублей. По данным «Вечерней Москвы», мужчина нигде не работает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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