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Игорь Круглинский назначен заместителем главы Рособрнадзора
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Игорь Круглинский назначен заместителем главы Рособрнадзора

Никита Абрамов

Власть

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Игорь Круглинский назначается заместителем руководителя Рособрнадзора. Соответствующий документ опубликован в среду, 10 марта, на официальном портале правовой информации.

— Назначить Круглинского Игоря Константиновича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, — говорится в документе.

Ранее Круглинский работал в должности начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора.

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