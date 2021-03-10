Два человека пострадали в ДТП с участием такси в центре Москвы

Фото: Павел Волков

Россия, Москва, Люсиновская улица, 27с1 Карта всех событий

В центре Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых принадлежит службе такси. Об этом в среду, 10 марта, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что авария имела место на Люсиновской улице возле дома 27с1. В результате травмы получили один из водителей и женщина-пешеход.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали инцидента. Движение в районе ДТП затруднено.

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