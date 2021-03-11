Оториноларинголог объяснила, как стресс может влиять на голос

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Стресс и депрессивные расстройства могут привести к такому нарушению голоса, как охриплость, и даже к его полной потере. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог, фониатр Екатерина Лесогорова.

По ее словам, подобный синдром носит название психогенной дисфонии. При нем в гортани может не наблюдаться органических изменений. Лишь в отдельных случаях диагностируется резкое повышение или понижение тонуса голосовых складок. Также можно заметить ослабление натяжения краев связок или их смыкание.

— Связано это со специфической реакцией гортани на стресс, и чем дольше стрессовое расстройство длится, тем устойчивее нарушения голоса, — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

Лесогорова отметила, что прибегать к медицинском помощи следует, если проблемы с голосом наблюдаются более десяти дней. По ее словам, в таком случае человеку следует обратиться не только к отоларингологу, фониатру и фонопеду, но и к психиатру.

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