Врач-диетолог назвала идеальную начинку для блинов

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Врач-диетолог, специалист по лечебно-физической культуре Ольга Шмелева назвала самую лучшую начинку для блинов.

Она отметила, что блины не являются диетической едой, потому что в них содержится множество углеводов. Если есть их в больших количествах, то можно набрать лишний вес, заработать сахарный диабет и атеросклероз, предупредила специалист.

— Но в Масленичную неделю говорить о вреде блинов не стоит, нужно просто соблюдать меру — есть не четыре блина, а два, — сказала врач.

Шмелева назвала идеальную начинку для блинов — это слабосоленая семга или радужная форель. Их употребление позволит заменить насыщенные жиры из мяса на ненасыщенные жиры, сообщает НСН.

Врач-диетолог добавила, что белую муку можно поменять на муку с отрубями или ржаную. Это сделает блины менее вкусными, но они станут более полезными.

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