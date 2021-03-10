Диетолог объяснил, чем отличаются домашние блины от магазинных

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Блины являются не только вкусным традиционным масленичным блюдом, но и вредным для организма. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал подробно об этом в беседе с Nation News.

Многие современные люди предпочитают покупать уже готовый продукт с начинкой. Однако эксперт посоветовал готовить блины самостоятельно. Так можно быть точно уверенным в их качестве, что, по словам специалиста, несомненно является плюсом.

— Когда вы сами печете блины, то выбираете для начинки свежее мясо. Вы видите весь процесс приготовления и знаете, что делали и в каких условиях. С покупными блинами все обстоит иначе. Вы ничего этого не знаете, поэтому отдаете себя на волю производителя. Вероятность отравиться испеченными дома блинчиками гораздо меньше, — отметил Михаил Гинзбург.

При этом он подчеркнул, что даже домашние блины могут быть вредными для здоровья. Не самым лучшим продуктом считается жареное тесто.

— Жарим мы всегда на жире, соответственно, получаем и кучу лишнего жира в довесок. Хороших начинок для блинов тоже не существует. Они либо очень сладкие, либо очень жирные или мясные, что тоже, в общем-то, неполезно. Едим мы их тоже, невзирая на целесообразность и количество, — добавил диетолог.

В заключение он отметил, что заменить блины каким-то другим более полезным блюдом невозможно, потому именно ими славится Масленица.

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