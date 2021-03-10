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Подмосковный врач объяснил, сколько блинов можно съесть без опасений
Фото: pixabay.com

Подмосковный врач объяснил, сколько блинов можно съесть без опасений

Елена Фролова

Здоровье

Любителям блинов нужно ограничить их потребление малыми порциями, чтобы не навредить здоровью. Об этом сообщили в подмосковном министерстве здравоохранения со ссылкой на заведующего Володарской врачебной амбулаторией Видновской больницы Тимура Асанова.

— За один прием пищи без последствий разрешается съесть от трех до шести блинов. При этом для мужчин и женщин норма будет разная. Представителям сильного пола можно есть до шести блинчиков, а прекрасной половине человечества — до трех-четырех, — отметил Тимур Асанов.

Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», эксперт пояснил, что следует учитывать и начинку в блинах. Лучше всего, если она будет белковой — из мяса птицы или говядины. Она полезная и сытная. При этом сладкие наполнители, такие как джем, варенье или сгущенка, лучше не есть.

Тимур Асанов также добавил, что переедание блинов может привести к образованию лишнего веса, несварению, тошноте и рвоте. В любом случае все эти испытания не принесут пользы организму.

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