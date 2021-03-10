Шоколадные, картофельные или с креветками: студенты московских колледжей поделились рецептами блинов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Экспериментировать и создавать что-то новое интересно в любой сфере, особенно в приготовлении различных блюд. Студенты московских колледжей изучают теорию кулинарии и поварского дела под руководством опытных профессионалов, приобретают практические навыки, работая на современном оборудовании, и, конечно, изобретают авторские блюда. В Масленичную неделю они предлагают приготовить блины по необычным рецептам.

Студент Московского колледжа управления гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» Максим Бурцев из своего арсенала рецептов особенно выделяет блины с креветками.

Для приготовления понадобится:

— молоко (3,2 процента) — 350 г;

— мука пшеничная в/с — 150 г;

— креветки тигровые — 100 г;

— сахарный песок — 50 г;

— яйцо куриное — 160 г;

— масло подсолнечное — 40 г;

— соль — 5 г.

Смешиваем все сухие ингредиенты. В отдельной таре смешиваем яйца, молоко, масло подсолнечное. Соединяем сухую и жидкую части и тщательно перемешиваем до получения однородной массы. Далее полученное тесто взбиваем в блендере вместе с креветками. Вливаем тесто на сковороду и жарим до готовности.

Особенность таких блинов в том, что они обладают легким привкусом креветок, имеют слегка алый цвет и идеальны для закусок из рыбы и морепродуктов.

Студентка Колледжа сферы услуг № 32 Татьяна Фролова советует попробовать картофельные блины с щучьей икрой, которые готовятся из протертого картофеля с яйцами, молоком и мукой. На стол подаются с домашней густой сметаной из топленого молока и соленой щучьей икрой, заправляются ароматным маслом и тонко нарезанным сибулетом (разновидность лука).

А самые лучшие блины, по мнению Татьяны, — это те, что выпечены на чугунной сковороде в русской печи. Тесто для блинов замешивается на кефире с тремя видами муки: манная крупа, измельченная в кофемолке, гречневая мука и ржаная. Подаются на стол с вареньем из княженики и сбитнем.

Студентка образовательного комплекса «Юго-Запад» Иман Абдурахманова предлагает приготовить шоколадные блины.

Для приготовления понадобится:

— молоко — 3 стакана;

— мука — 300 г;

— сахарный песок — 2 ст. л.;

— растительное масло — 2 ст. л.;

— яйца — 3 штуки;

— какао — 2 ст. л.

Сначала взбиваем яйца с сахаром, затем добавляем к ним молоко и растительное масло, в самом конце — муку. Вымешиваем жидкое однородное тесто. В заготовку теста домешиваем какао. Важно следить за тем, чтобы тесто оставалось жидким. Далее выливаем порцию теста половником на раскаленную и смазанную сковороду. Жарим с одной стороны, а затем с другой.

Иман советует еще один интересный рецепт, по которому блины выпекаются сразу с начинкой.

Для приготовления понадобится: пшеничная мука, айран или газированная вода, картофель, сычужный сыр (или брынза и другой мягкий сыр), сода, соль.

Сначала варим картошку в мундире и вместе с сыром пропускаем через мясорубку до однородной массы. Соотношение сыра и картофеля — 1:2, но это не строгая пропорция: кому-то нравится, когда больше сыра, а кто-то больше любит картошку. Из начинки нужно скатать шарики, ориентируясь на размер яйца. Потом замешиваем тесто на газированной воде или на айране (можно использовать смесь минеральной газированной воды и айрана). Его нужно сделать очень эластичным, что достигается тщательным вымешиванием. После того как тесто готово, его необходимо накрыть и дать постоять 20 минут. В лепешку из теста положить начинку и равномерно обернуть ее тестом так, чтобы получился мешочек, а потом сделать его плоским, придав форму лепешки. Выпекать блин с начинкой на раскаленной сковороде.

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