Необычные начинки для масленичных блинов

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Чтобы разнообразить масленичную неделю, специалист МосГИК Елена Павлова рекомендует попробовать добавить к блинам разные начинки на основе сливочного масла. «Вечерняя Москва» делится полезными рецептами.

Чесночное масло

Чесночное масло подойдет для тех, кому нравятся пикантные вкусы. Для его приготовления понадобятся:

— пачка сладко-сливочного масла;

— 15 г чеснока;

— 15 г укропа или петрушки;

— соль и лимонный сок — по вкусу.

В размягченное масло добавьте измельченный чеснок, зелень и соль, по желанию можно сбрызнуть лимонным соком, все тщательно перемешать. Перед приготовлением свежую зелень стоит замочить в 10-процентном растворе соли на 10 минут, а затем промыть водой. Зелень не только улучшает вкус пищи, но и содержит множество витаминов. Укроп, например, богат витамином С, петрушка содержит большое количество витамина К, С, А, бета-каротина.

Шоколадное масло

Ценителей сладкого порадует шоколадное масло, приготовить которое дома также просто. Для этого понадобится:

— пачка сливочного масла;

— 40 г сахарной пудры;

— 2 ст. л. какао-порошка.

В размягченное сливочное масло нужно добавить сахарную пудру и какао, тщательно перемешать. При покупке какао лучше брать именно какао-порошок, а не какао-напиток. Отличить их просто: в составе какао-напитка обычно на первом месте указан сахар, кроме того, в него могут быть добавлены растительные жиры, стабилизаторы и прочие пищевые добавки. Какао-порошок — это кондитерское изделие из перетертого какао. Качественный какао-порошок должен иметь приятный шоколадный аромат. Если растереть порошок пальцами, должен остаться коричневый след с маслянистым блеском. В упаковке не должно быть комочков.

Апельсиновое масло

Для гурманов лучшей начинкой станет апельсиновое масло, для которого нужны:

— пачка сливочного масла;

— сок половинки апельсина;



— 2 ст. л. цедры апельсина;

— сахарная пудра по вкусу.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать, и дополнение к праздничному столу готово. После приготовления все виды масла нужно сформировать в форму (например, в цилиндр или можно использовать специальные формы), завернуть в полиэтиленовую пленку и отправить в холодильник для застывания. Масло с добавками должно стать той же консистенции, что и традиционное сливочное масло, однако можно также охладить масло до густоты крема.

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