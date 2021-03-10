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Около 500 тематических плакатов украсили столицу в честь Масленицы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Около 500 тематических плакатов украсили столицу в честь Масленицы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Новый Арбат, 8 Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Масленицы. Об этом в среду, 10 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в общей сложности в городе установили 500 праздничных тематических плакатов. Кроме того, в столице всю неделю праздничные открытки будут показаны на 50 цифровых билбордах, медиафасадах домов № 8 и 28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа.

Заммэра добавил, что в честь праздника подготовили красочный видеоролик, который будет транслироваться всю неделю на домах-книжках на Новом Арбате.

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тематические плакатыМоскваМасленица
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