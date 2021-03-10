Реконструкцию 30 прудов проведут в Москве в 2021 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Калитниковский пруд Карта всех событий

В 2021 году специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию 30 прудов. Об этом в среду, 10 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, будут отремонтированы береговые укрепления, очищено дно от ила, а также проведены работы по созданию водоупорного слоя для постоянного поддержания уровня воды в прудах.

Реконструкция пройдет на таких столичных водоемах, как Калитниковский пруд в ЦАО, Гольяновский и Владимирский пруды в ВАО, Капустянский и Медведковский пруды в СВАО. Заммэра отметил, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды. Кроме того, они остаются любимым местом отдыха горожан.

Петр Бирюков подчеркнул, что перечни водных объектов, которые подлежат благоустройству и реконструкции, формируются каждый год с учетом пожеланий москвичей.

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