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Еще один этап реконструкции моста завершили в подмосковном Воскресенске
Фото: Сайт Министерства транспорта Московской области

Еще один этап реконструкции моста завершили в подмосковном Воскресенске

Елена Фролова

Транспорт

Монтаж железобетонной части пролетного строения завершился на новом Афанасьевском мосту в Воскресенском городском округе. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство транспорта.

Работы по реконструкции объекта ведутся по программе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Участок, который приводят в порядок, расположен от улицы Гиганта до цеха Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения».

Еще один этап реконструкции моста завершили в подмосковном ВоскресенскеФото: Сайт Министерства транспорта Московской области

Данное инженерное сооружение предназначено для проезда крупногабаритного грузового транспорта. Движение по мосту будет светофорным. Здесь также установят шумозащитные экраны. После того как работы будут полностью завершены, строители демонтируют старую конструкцию.

Благодаря реализации данного проекта город будет разгружен от потока транзитного транспорта. Также будут созданы выездные дороги на трассу А108 и Новорязанское шоссе. Как пояснил министр транспорта Алексей Гержик, работы на объекте ведутся согласно графику. Запуск движения по новому мосту запланирован на июль 2021 года.

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реконструкцияМостМосковская область
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