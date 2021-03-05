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Мосты и путепроводы: 10 искусственных сооружений отремонтируют в Подмосковье
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мосты и путепроводы: 10 искусственных сооружений отремонтируют в Подмосковье

Елена Фролова

Транспорт

Десять искусственных сооружений будут отремонтированы в Московской области за 2021 год. Они находятся на федеральных дорогах региона и были включены в программы капремонта. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного министерства транспорта и Федеральное казенное учреждение «Центравтомагистраль».

Капитальным наведением порядка займутся на трех объектах. В первую очередь речь идет о путепроводе, ведущем через железную дорогу на третьем километре дороги А-112 Чепелево — Вельяминово. Также продолжатся работы на мосту через реку Оку, расположенном на 115-м километре трассы М-4 «Дон». Не менее важными будут работы на подземном пешеходном переходе на 31-м километре дороги М-7 «Волга».

Помимо этого, ремонтом займутся на восьми сооружениях, из которых семь находятся на территории Московской области. Среди них два моста (на А-107 «Малое московское кольцо» и А-109 «Ильинское шоссе») и путепроводы, ведущие через трассы М-5 «Урал», М-2 «Крым», через грунтовую автодорогу на М-9 «Балтия».

Большая часть из указанных объектов будет отремонтирована в 2021 году. Исключениями станут два моста через Оку и Мочу на А-107 «Малое московское кольцо». Помимо этого, работы продолжатся на путепроводе через трассу М-2 «Крым». Эти объекты будут приведены в порядок в 2022 году.

Читайте также: Более 1,6 тысячи дорог отремонтируют в Подмосковье за 2021 год

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