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Более 1,6 тысячи дорог отремонтируют в Подмосковье за 2021 год
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 1,6 тысячи дорог отремонтируют в Подмосковье за 2021 год

Елена Фролова

Общество

Более 1,6 тысячи дорог отремонтируют на территории Московской области за 2021 год. Общая их протяженность составляет свыше 1,4 тысячи километров. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

В программе ремонта, опубликованной ведомством, представлен перечень участков, которые будут приведены в надлежащий вид по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Помимо этого, в список вошли муниципальные дороги, которые будут обновлены с помощью софинансирования из регионального Дорожного фонда.

— До конца декабря на территории Подмосковья запланировано отремонтировать свыше 1,4 тысячи километров или порядка 1,6 тысячи участков дорог, в том числе 1,4 тысячи муниципальных дорог протяженностью 760 километров и 185 участков на региональной сети длиной около 700 километров, — рассказал глава ведомства Алексей Гержик.

По его словам, программа ремонта была сформирована за год по итогам обследования дорожной сети и голосования на портале «Добродел».

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Ремонт дорогМосковская областьАлексей Гержик
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