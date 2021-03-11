Три автомобиля столкнулись на МКАД

Фото: Moscow-Live

Россия, Москва, МКАД, 74-й километр Карта всех событий

На 74-м километре МКАД произошло ДТП с тремя участниками, один из которых грузовик. Об этом в четверг, 11 марта, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно»

Уточняется, что авария произошла на внешней стороне магистрали. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Движение в районе ДТП затруднено на шесть километров, отмечается в сообщении.

Подробности инцидента уточняются.

Читайте также: Автомобиль опрокинулся после ДТП на Чертановской улице