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Три автомобиля столкнулись на МКАД
Фото: Moscow-Live

Три автомобиля столкнулись на МКАД

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 74-й километр Карта всех событий

На 74-м километре МКАД произошло ДТП с тремя участниками, один из которых грузовик. Об этом в четверг, 11 марта, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно»

Уточняется, что авария произошла на внешней стороне магистрали. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Движение в районе ДТП затруднено на шесть километров, отмечается в сообщении.

Подробности инцидента уточняются.

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