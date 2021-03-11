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Эксперты объяснили, машины каких цветов выгоднее всего покупать
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Эксперты объяснили, машины каких цветов выгоднее всего покупать

Анастасия Волоснова

Общество

Черные автомобили стали самыми популярными среди россиян, несмотря разные предпочтения в марках машин. О практичном выборе расцветки автомобилей рассказал автоэксперт Кирилл Форманчук.

По его словам, черный цвет скрывает рельефность машины, однако заставляет ее хозяина чаще посещать автомойку. Грязь на черном автомобиле хорошо видна, отметил Форманчук. Он добавил, что среди россиян также популярны серебристые, синие и красные автомобили.

Самым практичным цветом для транспорта является белый, так как на нем хуже всего видны загрязнения. Однако после мойки на белых машинах хорошо видны непромытые участки, что является недостатком данного цвета, уточнил автоэксперт Дмитрий Славнов.

— Белый менее нагревается, чем черный. Поэтому в теплых странах машины, как правило, белого цвета. В Германии нравится кремовый цвет. У нас же преобладают темные, — пояснил специалист.

Отмечается, что реже всего в России покупают коричневые машины, сообщает URA.RU.

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