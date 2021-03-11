Два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле

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Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Лефортовском тоннеле. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Из-за аварии движение транспорта ограничено до одной полосы.

По данным РИА Новости, в результате инцидента пострадали три человека. Об их состоянии не сообщается.

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