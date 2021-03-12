Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Российские химики разработали универсальный сенсор ртути
Фото: sxc.hu

Российские химики разработали универсальный сенсор ртути

Елена Фролова

Наука

Универсальный сенсор ртути разработали российские химики. Вещество представляет собой своеобразный датчик, который определяет содержание токсичного элемента независимо от внешней среды. Согласно результатам экспериментов, проведенных на клеточных культурах, разработка подходит даже для определения сверхнизких концентраций ртути.

Как сообщает RT, создателями вещества стали участники коллектива химиков из РХТУ имени Д. И. Менделеева, ИНЭОС имени А. Н. Несмеянова РАН, МГУ имени М. В. Ломоносова и ИБХ имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН. Научные деятели получили светящийся химический материал, состоящий из двух фотоактивных фрагментов. Получившийся сенсор может быстро определять содержание ртути и ее производных в самых разных биотканях. По мнению исследователей, их вещество гораздо точнее многих существующих. Оно не требует донастройки под каждый конкретный случай.

Отмечается, что очень опасными являются отравления ртутью. В таких случаях основной вред наносится нервной системе, ухудшаются слух и зрение, появляются мышечные судороги и галлюцинации, увеличивается раздражительность и страдают когнитивные функции. Благодаря новой разработке ученые получили возможность определять уровень опасного элемента в пище, например в рыбе и морепродуктах.

Читайте также: Экологи обнаружили метилированную ртуть на дне Марианской впадины

Ртутьученыехимик
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте