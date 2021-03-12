Российские химики разработали универсальный сенсор ртути

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Универсальный сенсор ртути разработали российские химики. Вещество представляет собой своеобразный датчик, который определяет содержание токсичного элемента независимо от внешней среды. Согласно результатам экспериментов, проведенных на клеточных культурах, разработка подходит даже для определения сверхнизких концентраций ртути.

Как сообщает RT, создателями вещества стали участники коллектива химиков из РХТУ имени Д. И. Менделеева, ИНЭОС имени А. Н. Несмеянова РАН, МГУ имени М. В. Ломоносова и ИБХ имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН. Научные деятели получили светящийся химический материал, состоящий из двух фотоактивных фрагментов. Получившийся сенсор может быстро определять содержание ртути и ее производных в самых разных биотканях. По мнению исследователей, их вещество гораздо точнее многих существующих. Оно не требует донастройки под каждый конкретный случай.

Отмечается, что очень опасными являются отравления ртутью. В таких случаях основной вред наносится нервной системе, ухудшаются слух и зрение, появляются мышечные судороги и галлюцинации, увеличивается раздражительность и страдают когнитивные функции. Благодаря новой разработке ученые получили возможность определять уровень опасного элемента в пище, например в рыбе и морепродуктах.

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