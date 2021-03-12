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Телеведущая Бадоева рассказала об инсценировке в программе «Орел и решка»
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Телеведущая Бадоева рассказала об инсценировке в программе «Орел и решка»

Виктория Федотова

Звезды

Российская телеведущая Жанна Бадоева рассказала об инсценировке на съемках передачи «Орел и решка», когда шла работа над выпуском в Нью-Йорке. По правилам программы, один из ведущих должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов, а второй в это время тратит неограниченные средства, используя «золотую» банковскую карту.

Журналистка Надежда Стрелец спросила, правда ли продюсеры разрешили Бадоевой ночевать на вокзале в Нью-Йорке или это была постановка.

— История с вокзалом очень интересная. То ли мы забыли, то ли не успели снять, как может человек переночевать в Нью-Йорке без денег, у нас был самолет, я не буду врать, не помню. У нас была локация вокзала, мы пошли ее снимать, — рассказала Бадоева.

По ее словам, «театральщина постановочная» была, но выяснилось, что для того, чтобы переночевать на вокзале, у человека должен быть билет, однако лежать там нельзя.

Видео опубликовано на YouTube.

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мнениесъемкиЖанна Бадоева
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