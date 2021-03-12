Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперт рассказала, как подготовить гардероб к весне
Кадр из фильма «Секс в большом городе»

Эксперт рассказала, как подготовить гардероб к весне

Елизавета Короткова

Общество

Гардероб следует обновить с началом весны, так как перезагрузка настроит на перемены к лучшему. Данным секретом стилист Лина Дембикова поделилась с Nation News.

Прежде всего, эксперт советует отложить зимние вещи до следующего холодного сезона. Самое время достать из шкафов весеннюю одежду. При этом лучше всего выбирать яркие и запоминающиеся предметы гардероба: так человек сможет выделиться на фоне серости ранней весны.

Приближение теплых дней — отличный повод открыть для себя что-то новое. Нужно начинать следить за актуальными трендами.

— Максимально соответствуют трендам и стоят недорого платья с цветочным принтом. В этом сезоне они актуальны в длине миди. Их можно комбинировать с кроссовками и кепками, — комментирует Дембикова.

Эксперт рекомендует обратить внимание на платки с графичными узорами и вышивками. Их можно применять по-разному: носить на волосах, шее или на голове. Также пора вспомнить про забытый тренд и начать носить украшения из бисера или жемчуга в сочетании с деловой одеждой.

Читайте также: Какие вещи и аксессуары будут актуальны этой весной

стильодеждагардероб
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте