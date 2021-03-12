Эксперт рассказала, как подготовить гардероб к весне

Кадр из фильма «Секс в большом городе»

Гардероб следует обновить с началом весны, так как перезагрузка настроит на перемены к лучшему. Данным секретом стилист Лина Дембикова поделилась с Nation News.

Прежде всего, эксперт советует отложить зимние вещи до следующего холодного сезона. Самое время достать из шкафов весеннюю одежду. При этом лучше всего выбирать яркие и запоминающиеся предметы гардероба: так человек сможет выделиться на фоне серости ранней весны.

Приближение теплых дней — отличный повод открыть для себя что-то новое. Нужно начинать следить за актуальными трендами.

— Максимально соответствуют трендам и стоят недорого платья с цветочным принтом. В этом сезоне они актуальны в длине миди. Их можно комбинировать с кроссовками и кепками, — комментирует Дембикова.

Эксперт рекомендует обратить внимание на платки с графичными узорами и вышивками. Их можно применять по-разному: носить на волосах, шее или на голове. Также пора вспомнить про забытый тренд и начать носить украшения из бисера или жемчуга в сочетании с деловой одеждой.

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