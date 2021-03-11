Какие вещи и аксессуары будут актуальны этой весной

Фото: pixabay.com

Со следующей недели синоптики обещают потепление, а значит, пора задуматься о весеннем гардеробе. Какие вещи и аксессуары будут актуальны в этом сезоне, а от чего следует отказаться, «Вечерке» рассказала стилист и модный блогер Мария Шеди.

Тренд весны — пастельная гамма, особенно голубой, лавандовый и розовый цвета. Их можно сочетать между собой, используя один как основу, а другие — в деталях. Так образ получится более сложным и интересным. В моде широкие силуэты брюк и джинсов — клеш от бедра или от колена, а также завышенная талия.

Полный антитренд — брюки-скинни. Если не хочется с ними расставаться, их можно носить с удлиненными худи. На смену шубе-чебурашке пришли пушистые куртки-рубашки с воротником поло. Можно приобрести и дутые жилетки оверсайз. Образ дополнят сумка-багет с короткой ручкой, которую носят под мышкой, или прошлогодний тренд — плетеная сумка. На изоляции все привыкли к расслабленным образам, поэтому масс-маркет заполонили костюмы со штанами-джоггерами и худи. Их можно носить как совместно, так и по отдельности. Например, худи надевать с легинсами и массивными ботинками, а брюки — с укороченным топом и пиджаком.

Шик и блеск

За месяцы пандемии многие соскучились по вечеринкам и дискотекам. Весной и летом 2021-го нас ждут сверкающие блестки, кристаллы и пайетки. Они украсят не только длинные элегантные платья, но и костюмы с мягкими линиями, топы, шорты и блузки. Большинство из них можно не только надевать на вечеринку, но и сочетать с повседневными вещами, особенно с джинсовой тканью.

Цена: от 999 рублей

Сквозь стеклышко

На модном показе весна-лето — 2021 один из дизайнеров представил образы, используя прозрачную многослойность. Ему хотелось создать эффект легкости и невесомости, поэтому, если вам тоже хочется чего-то воздушного в этом сезоне, можно выбирать предметы гардероба из вуали, прозрачного шифона и тюля.

Цена: от 1500 рублей

Вот так туфли!

Вновь в тренде и ботинки на шнуровке. Некоторые дизайнеры взяли мужские туфли и креативно обыграли их форму: где-то добавили блеска и небольшой каблучок, где-то разукрасили во все цвета радуги.

Цена: от 2500 рублей

Ловись, рыбка

Дизайнеры, вдохновленные рыбацкими снастями, стали активно использовать в одежде сетку. Если хочется быть на самом пике, можно добавить морские элементы: серьги, подвески.

Цена: от 500 рублей

Все напоказ

Вполне естественно, что после нескольких месяцев вынужденного сидения дома тем, кто переставал следить за собой, хочется продемонстрировать результаты упорных домашних тренировок. Стилисты предлагают модели с различными вырезами на руках, ногах, шее, декольте. Но тут, как и с аксессуарами, главное — не переборщить.

Цена: от 1550 рублей.

Универсальность

Период удаленной работы подходит к концу, и возвращается и деловой стиль. Так что достаем из закромов свое пальто оверсайз. В этом сезоне особо актуальны будут модели в клетку, лимонного, кобальтового и лилового цветов. Такое пальто можно сочетать не только с деловым костюмом, но и со спортивным образом, и с более романтическим. А вот узкое пальто выше колена оставляем в шкафу, пусть ждет своей очереди.

Цена: от 2789 рублей.

Грубая фактура

Тоненькие кардиганы, которые не держат форму, сейчас уже не в моде. На пик популярности вышли фактурные, плотные, на одной пуговице. В дальний ящик стоит убрать и тонкие свитеры в дырочку. В тренде вязаные жилетки с V-образным вырезом, которые можно надеть на объемную рубашку.

Цена: от 1490 рублей

В стиле этно

Для тех, кто предпочитает расслабленный стиль, отличным вариантом верхней одежды будут различные кейпы и пончо. Дизайнеры добавили в них эклектические узоры, бахрому и разноцветные геометрические принты. Так что вы легко сможете создать этнообраз, который будет особо популярен этой весной.

Цена: от 2100 рублей

Эксперименты с классикой

Дизайнеры этой весной порадуют любителей тренчей. В магазинах они представлены разных моделей и расцветок: оверсайз, короткие, с разными рукавами и опущенными плечами, однотонные, в цветочек, с животными принтами, в стиле милитари... Остается только выбрать, что подойдет именно вам.

Цена: от 2499 рублей

Добавь цвета

В Лондоне и Париже дизайнеры не просто «расчертили» одежду полосками, но и разукрасили их в яркие цвета. Весна — пора для цветовых экспериментов, но делать их лучше постепенно. Можно начать с незначительных деталей, к примеру, с топа или ремня.

Цена: от 900 рублей

Просто бомба!

Бомберы не первый сезон позволяют создавать мегастильные образы в стиле гранж, спорт-шик, кэжуал и романтические тандемы для модниц всех возрастов. Этой весной стилисты советуют выбирать яркие модели: блестящие, с орнаментами, принтами и крупными надписями.

Цена: от 1790 рублей

Социальная дистанция

Следуя мировым тенденциям, дизайнеры заботятся о нашем здоровье и придумывают весьма оригинальные маски и защитные экраны на лицо. И теперь не стоит беспокоиться, что такой аксессуар испортит вам образ.

Цена: от 300 рублей

Как только потеплеет

Шорты отважится носить не каждая модница. Но тем, кто может себе это позволить, есть из чего выбирать. На модных показах дизайнеры представили огромный ассортимент этого весенне-летного предмета гардероба — от обтягивающих микрошорт и кникерсов до свободных удлиненных бермудов, от фасонов с чуть заниженной талией — до высокой посадки на ремне. Каждый может выбрать себе модель по душе.

Цена: от 1790 рублей

Акцент сверху

Пандемия повлияла на все сферы жизни, и моду в том числе. Дизайнеры, учитывая массовость онлайн-мероприятий, уделила большее внимание плечам и воротникам. Пышные буфы, рукав жиго, всевозможные рюши и воротнички различных форм, несомненно, украсят модниц.

Цена: от 1500 рублей

Домашний уют

Поскольку многие в период пандемии вынуждены были сидеть дома, одной из самых популярных вещей, которые демонстрировали дизайнеры на неделях моды, стал домашний костюм. Причем надевать его можно и в офис. Такие костюмы имеют более свободный крой и не ограничивают движения. Уютными стали и платья в пол. Выполненные из трикотажа, стрейч-хлопка, они мягко и нежно облегают фигуру.

Цена: от 1490 рублей

Через столетие

В конце 1920-х годов дизайнеры предлагали своим клиенткам белый костюм с галстуком, юбкой и отворотами жакета в темно-синий горошек. Этот принт не покидает модные подиумы и последние три года. Размер и цвет горошка не имеет значения, однако лаконичность в образе будет более выигрышно смотреться, чем, к примеру, большие красные круги на салатовом фоне.

Цена: от 5050 рублей

Яркость и простота

Мы уже устали от холодной зимы. Хочется больше зелени и солнца. Дизайнеры учли этот момент и в своих работах стали больше использовать оранжевую палитру. Можно встретить модели цвета апельсина и ржавчины, шербета и расцветки дорожных конусов. Добавьте яркости в свой образ — например, с помощью перчаток апельсинового цвета — и увидите: ваше настроение наверняка изменится в лучшую сторону.

Цена: от 650 рублей

КОГДА МОДА ВРЕДИТ

Люди порой слепо следуют трендам и не замечают, как стильные вещи подчеркивают недостатки фигуры.

Если очень хочется быть модным, лучше сделать акцент на одной части тела, которой вы гордитесь.

Для крупной фигуры вряд ли подойдет принт с большими цветами, а высоким девушкам не всегда идут брюки с завышенной талией. Зная свои особенности, можно точечно выбирать модные новинки и удачно вписывать их в образы. В этом помогут и аксессуары.

ДОЛЖНА БЫТЬ БАЗА

Ультрамодные вещи бессмысленно покупать, пока не собран базовый гардероб. Прежде всего он должен быть психологически удобным. Вряд ли маме в декрете или спортсменке комфортно часто ходить в юбке и на шпильках, а бизнесмену — в кедах.

База состоит из однотонных, без всякого декора вещей. Это может быть классическая рубашка, белая футболка с короткими рукавами, черные брюки, юбка-карандаш и качественный кардиган. Для парней — поло, водолазка, джинсы, однотонные брюки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лена Червова, стилист:

— Легкости образу в этом сезоне придадут цветы. Они могут быть где угодно. Даже не сомневайтесь, если достанете из шкафа старое платье в цветочек — вы в тренде. Главное — миксуйте его с современными деталями, например, грубыми челси или структурированным жакетом. Набирает обороты мода на брючные костюмы. Если носить их с грубыми ботинками на шнуровке, образ будет более дерзким, а с казаками — эффектным.

Читайте также: Стилист Влад Лисовец назвал три вещи, которые нужно обновить в гардеробе весной-2021