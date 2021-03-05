Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стилист Влад Лисовец назвал три вещи, которые нужно обновить в гардеробе весной-2021
Фото: instagram.com/vladislavlisovets

Стилист Влад Лисовец назвал три вещи, которые нужно обновить в гардеробе весной-2021

Елена Фролова

Общество

Женщине для того, чтобы выглядеть стильно этой весной, нужно добавить в свой гардероб всего три вещи. Об этом звездный стилист Владислав Лисовец рассказал Nation News.

С каждым сезоном тенденции моды меняют свое направление. При этом погоня за трендами часто значительно опустошает кошелек. По мнению эксперта, весной 2021 этого можно легко избежать.

— В этом сезоне в моде эко-кожа. Добавьте в гардероб брюки, рубашку или юбку. Достаточно купить приталенный элегантный плащик ниже колена и казаки или сапоги с острым носом, — отметил Лисовец.

Из аксессуаров стилист посоветовал подобрать солнечные очки. По его мнению, лучше выбирать крупные модели, можно обратить внимание на стиль 70-х годов. Он добавил, что данного набора будет достаточно, чтобы выглядеть актуально весной-2021.

Читайте также: Стилист-имиджмейкер рассказала о тенденциях моды весной–2021

модатрендыгардероб
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Все мнения
О проекте