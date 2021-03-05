Стилист Влад Лисовец назвал три вещи, которые нужно обновить в гардеробе весной-2021

Фото: instagram.com/vladislavlisovets

Женщине для того, чтобы выглядеть стильно этой весной, нужно добавить в свой гардероб всего три вещи. Об этом звездный стилист Владислав Лисовец рассказал Nation News.

С каждым сезоном тенденции моды меняют свое направление. При этом погоня за трендами часто значительно опустошает кошелек. По мнению эксперта, весной 2021 этого можно легко избежать.

— В этом сезоне в моде эко-кожа. Добавьте в гардероб брюки, рубашку или юбку. Достаточно купить приталенный элегантный плащик ниже колена и казаки или сапоги с острым носом, — отметил Лисовец.

Из аксессуаров стилист посоветовал подобрать солнечные очки. По его мнению, лучше выбирать крупные модели, можно обратить внимание на стиль 70-х годов. Он добавил, что данного набора будет достаточно, чтобы выглядеть актуально весной-2021.

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