Стилист-имиджмейкер рассказала о тенденциях моды весной–2021

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Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева рассказала, какие цветовые сочетания, аксессуары и принты будут актуальны этой весной. Такую информацию предоставило ФАН.

По ее словам, на данный момент в мире моды выстраивается тенденция к противопоставлению, контрасту и сочетанию несочетаемого. Одновременно с этим идет интерес к минимализму. Стилист добавила, что в весенне-летнем сезоне этого года на пике популярности будут черно-белые цветовые сочетания, а также любые принты в данном исполнении.

— Начну с классических принтов, которые давно уже не подвержены переменчивой моде и гордо шествуют из сезона в сезон: клетка, особенно черно-белая шахматная, горох, полоска — вертикальная, горизонтальная, диагональная, — объяснила Лариса Тимиряева.

Из прошлых сезонов также переходит мода на сочетание нескольких принтов в одном. Однако более актуально будет сочетать в одном образе один принт, но разного размера или формы. К примеру, можно «соединять» вертикальную, горизонтальную и диагональную полосы либо крупный и мелкий горошек.

В фаворитах останутся надписи, лозунги и логотипы. Однако лучше всего выбирать их в черно-белом исполнении. Вместе с тем весной и летом 2021 года современными станут винтажные цветы. Не потеряют актуальности платочные и ковровые принты, к которым прибавится еще принт, словно взятый с обоев. Сохранят свои позиции анималистические принты.

Как пояснила эксперт, модной станет техника «тай-дай». Она обозначает окрашивание тканей, при котором на текстиле появляется оригинальный узор в виде разноцветных разводов. Не популярной станет морская тема.

— Обитатели морских глубин, морские звезды, волны — все это отражается в моде. Но хочу напомнить, что у любого принта свое предназначение. И если очень хочется добавить деловому образу морской темы, то ограничьтесь брошью в виде морской звезды, — добавила Лариса Тимиряева.

Она также считает, что будет оригинально использовать в своем образе геометрический принт и абстракцию. Не снижается и тенденция на унисекс. В мужской одежде модно использовать женские символики, а в женской — камуфляж.

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