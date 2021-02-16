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«Это похоже на халат»: Эвелина Хромченко показала модное платье сезона
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

«Это похоже на халат»: Эвелина Хромченко показала модное платье сезона

Ксения Монахова

Звезды

Из-за ситуации с коронавирусом образ медицинского работника стал новым источником вдохновения для стилистов и дизайнеров. Об этом рассказала модный эксперт Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале.

Она подчеркнула, что именно образ доктора станет трендом нового сезона, комментируя один из образов героини шоу. Девушка отметила, что белое платье, в которое ее облачили, похоже на медицинский халат.

— Все дизайнеры мира вдохновлены темой медицинской формы. Поэтому вы совершенно не ошиблись, это похоже на халат, — заявила Хромченко.

Модный эксперт добавила, что все элементы дресс-кода медиков в светлой гамме станут новой реальностью, на которую стилисты отреагировали по-своему.

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мода«Модный приговор»Эвелина Хромченко
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