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Александр Васильев назвал головной убор, который скоро войдет в моду
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Александр Васильев назвал головной убор, который скоро войдет в моду

Ксения Монахова

Звезды

Историк моды Александр Васильев рассказал, какие шляпы скоро будут в тренде. Новинками моды он поделился в передаче «Модный приговор» на Первом канале.

По его словам, шляпы-панамы, которые уже заявили о себе в прошедшем сезоне, стали приобретать более женственную форму. Так, они стали похожи на шляпки клош, или колокольчик. Васильев утверждает, что с приходом весны каждая модница захочет иметь такой элемент у себя в гардеробе.

Он подчеркнул, что шляпу клош изобрела французская модистка и дизайнер одежды Каролин Ребу. Этот головной убор стал популярен в 1920-х годах.

— По окончании Первой мировой войны многие женщины были вдохновлены военной каской солдат. А парафраза дошла и до наших дней, но в другом качестве и из других материалов, — пояснил Васильев.

Добавляется, что если раньше такие шляпки делали из фетра, то на сегодняшний день все зависит от фантазии дизайнеров.

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мода«Модный приговор»Александр Васильев
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