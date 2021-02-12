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«Пара сантиметров решает все»: Хромченко назвала идеальную длину жакета
Фото: stars.ru

«Пара сантиметров решает все»: Хромченко назвала идеальную длину жакета

Анастасия Чанцева

Общество

Телеведущая и стилист Эвелина Хромченко во время эфира передачи показала, какой длины должен быть жакет, чтобы он смотрелся стильно.

— Вот длина жакета. Вот, собственно, та длина жакета, те пять с кусочком сантиметров. Здесь много не надо: пара сантиметров решает все, — отметила стилист во время эфира передачи «Модный приговор».

Хромченко подчеркнула, что идеальный жакет должен прикрывать «треугольник Венеры» — то есть паховую область женщины. В современном деловом дресс-коде такой вид жакета приветствуется. Именно в таком жакете розового цвета предстала героиня передачи Ирина.

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модастильЭвелина Хромченко
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