Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эвелина Хромченко показала, как можно сочетать трендовые оттенки сезона в одежде
Фото: www.instagram.com / evelinakhromtchenko / Официальный аккаунт Эвелины Хромченко в Instagram

Эвелина Хромченко показала, как можно сочетать трендовые оттенки сезона в одежде

Никита Абрамов

Общество

Телеведущая и стилист Эвелина Хромченко представила на подиуме несколько стильных комплектов в трендовых цветах — сером и желтом. Она отметила, что желтый оттенок довольно сложно сочетать с другими цветами.

Ситуацию спасает серый цвет, который легко сочетается со многими оттенками.

— Самое важное — делать инвестиции именно в серые оттенки нынешнего года. Желтые капли должны быть дозированными, в том числе и с точки зрения бюджета, потому что это писк сезона, который через некоторое время стихнет. А вот инвестиции в хороший брючный костюм — это правильно: он будет долго жить, — рассказала Хромченко в эфире программы «Модный приговор».

На подиуме Эвелина показала три комбинации серого и желтого, к которым она посоветовала присмотреться модницам в этом сезоне.

Читайте также: Васильев назвал ткань, от вещей из которой следует отказаться женщинам с лишним весом

модастилистЭвелина Хромченко
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит привозить и дарить хлам

Ольга Киселева
Ольга Киселева

Пора вновь заняться спортом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Петр Бирюков
Петр Бирюков

Убрать снег, утилизировать мусор: работа не останавливается

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Все мнения
О проекте