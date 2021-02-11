Эвелина Хромченко показала, как можно сочетать трендовые оттенки сезона в одежде

Фото: www.instagram.com / evelinakhromtchenko / Официальный аккаунт Эвелины Хромченко в Instagram

Телеведущая и стилист Эвелина Хромченко представила на подиуме несколько стильных комплектов в трендовых цветах — сером и желтом. Она отметила, что желтый оттенок довольно сложно сочетать с другими цветами.

Ситуацию спасает серый цвет, который легко сочетается со многими оттенками.

— Самое важное — делать инвестиции именно в серые оттенки нынешнего года. Желтые капли должны быть дозированными, в том числе и с точки зрения бюджета, потому что это писк сезона, который через некоторое время стихнет. А вот инвестиции в хороший брючный костюм — это правильно: он будет долго жить, — рассказала Хромченко в эфире программы «Модный приговор».

На подиуме Эвелина показала три комбинации серого и желтого, к которым она посоветовала присмотреться модницам в этом сезоне.

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