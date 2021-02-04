Васильев назвал ткань, от вещей из которой следует отказаться женщинам с лишним весом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По мнению историка моды Александра Васильева, тонкий трикотаж подчеркивает все недостатки фигуры. От изделий из этого материала нужно отказаться всем женщинам с пышными формами. Об этом стилист заявил в очередном выпуске телепередачи «Модный приговор».

Он назвал «плохим решением» комплект героини передачи, который включал тонкую светлую трикотажную кофточку. Изделие неуместно выставило напоказ все лишние складки на теле женщины.

— Если бы она была из джерси — это было спасение, а вот такая тонкая ткань не подходит даже для лета, — заключил Васильев в эфире программы.

Он порекомендовал пышнотелым женщинам носить вещи только из плотного трикотажа.

Также авторы программы посоветовали корпулентным модницам обратить внимание на однотонные брючные костюмы, которые визуально вытягивают фигуру. Им также подойдут модели оверсайз и многослойные наряды.

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