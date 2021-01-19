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«Бойтесь покупать»: Хромченко рассказала, как потертые джинсы портят фигуру
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

«Бойтесь покупать»: Хромченко рассказала, как потертые джинсы портят фигуру

Анастасия Колоскова

Общество

В эфире очередного выпуска передачи «Модный приговор» на Первом канале стилист Эвелина Хромченко объяснила, почему не стоит покупать искусственно состаренные джинсы.

Участница проекта, демонстрируя очередной образ, подготовленный «народным» стилистом, вышла на подиум в клетчатом пиджаке и светлых потертых джинсах.

Хромченко отметила, что подобные брюки не способны украсить женщину.

— Если вы не владеете профессионально вопросами пропорций в костюме бойтесь покупать брюки, которые состарены до того, как их даже начали носить! — заключила модный стилист.

Такие брюки, по ее мнению, некорректно увеличивают объемы частей тела. Она порекомендовала выбирать для гардероба джинсы, которые «не вытерты и у которых нет каких-то контрастных белых пятен». Они и так со временем приобретут потертости, но соответствующие фигуре и «не будут уродовать анатомию», заверила стилист.

Ранее Эвелина Хромченко показала сумку, актуальную в новом модном сезоне.

Читайте также: Стилист Эвелина Хромченко рассказала о модных трендах 2021 года

стильсоветы экспертовЭвелина Хромченко
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