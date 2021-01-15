«Очень сильный тренд»: Хромченко показала сумку, актуальную в новом модном сезоне

Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

В эфире программы «Модный приговор» ведущая шоу Эвелина Хромченко рассказала о модных тенденциях 2021 года и аксессуарах, на которые стоит обратить внимание в новом году.

По мнению стилиста, сейчас на пике популярности находятся сумки-круассаны, ведущая назвала их «очень сильным трендом». Она пояснила, что важным элементом сумки является ее ручка.

Также отмечается, что все более актуальными становятся сумки-круассаны на цепочке. Тем не менее дизайнеры не отказываются от классических вариантов аксессуара, имитируя за кожаной ручкой настоящие круассаны

Хромченко добавила, что из моды постепенно уходят поясные сумки. По мнению стилиста, их не стоит выбрасывать из гардероба, но пора начинать искать им замену, сообщает Teleprogramma.pro.

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