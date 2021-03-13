Человек погиб при пожаре в центре Москвы

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Россия, Москва, Таганская улица, 44 Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в центре Москвы. Об этом в субботу, 13 марта, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет пресс-служба ведомства, пожар произошел в доме 44 по Таганской улице. В квартире на шестом этаже горели личные вещи и мебель. Площадь распространения огня составляла пять квадратных метров.

К настоящему времени пожар потушен. Одного человека не удалось спасти, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

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