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Человек погиб при пожаре в центре Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Человек погиб при пожаре в центре Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Таганская улица, 44 Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в центре Москвы. Об этом в субботу, 13 марта, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет пресс-служба ведомства, пожар произошел в доме 44 по Таганской улице. В квартире на шестом этаже горели личные вещи и мебель. Площадь распространения огня составляла пять квадратных метров.

К настоящему времени пожар потушен. Одного человека не удалось спасти, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

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МЧСМосквапожар
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