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Триста человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Анапе
Фото: youtube.com

Триста человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Анапе

Анастасия Колоскова

Происшествия

В Анапе загорелась мансарда восьмиэтажного жилого дома, из которого спасатели вывели 300 жильцов. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщило региональное управление МЧС.

Сигнал о пожаре поступил 04:19 по московскому времени. Уточняется, что огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров.

Для жильцов дома управление МЧС подготовило пункты временного размещения. Согласно имеющимся данным, пожару присвоен повышенный, четвертый ранг.

В тушении возгорания принимают участие 130 спасателей и 34 единицы техники, сообщают «Вести. Кубань».

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Краснодарский крайэвакуацияпожар
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