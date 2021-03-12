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На территории завода Tesla в Калифорнии произошел пожар
Фото: youtube.com

На территории завода Tesla в Калифорнии произошел пожар

Юлия Курганова

Происшествия

В американском городе Фримонт, в штате Калифорния, на территории завода производителя электромобилей Tesla произошел пожар.

Возгорание началось в строящемся здании, на место происшествия прибыли несколько пожарных машин.

О пострадавших данные не поступали.

Другие подробности случившегося уточняются. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает портал KTVU.

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