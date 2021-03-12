На территории завода Tesla в Калифорнии произошел пожар
В американском городе Фримонт, в штате Калифорния, на территории завода производителя электромобилей Tesla произошел пожар.
Возгорание началось в строящемся здании, на место происшествия прибыли несколько пожарных машин.
О пострадавших данные не поступали.
Другие подробности случившегося уточняются. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает портал KTVU.
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