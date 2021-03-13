Сенатор Михаил Пономарев скончался в возрасте 67 лет
Сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев скончался в субботу, 13 марта. Об этом рассказал источник в Совете Федерации.
На момент смерти сенатору было 67 лет. Уточняется, что Пономарев скончался из-за остановки сердца.
— Сегодня на 68-м году жизни скончался сенатор от Тюменской области Пономарев Михаил Николаевич, — сообщил собеседник РИА Новости.
Михаил Пономарев занимал пост замглавы экономического комитета высшей палаты парламента России.