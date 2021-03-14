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«Супер пара была»: Кудрявцева поделилась свежим фото с Лазаревым
Фото: instagram.com/leratv

«Супер пара была»: Кудрявцева поделилась свежим фото с Лазаревым

Никита Абрамов

Звезды

Российская телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена вместе с певцом Сергеем Лазаревым, композитором Игорем Крутым и его сестрой, актрисой Аллой Крутой.

— Встретились на дне рождения у нашей любимой Аллы Крутой (сестра продюсера Игоря Крутого — прим. «ВМ»), — подписала Кудрявцева пост в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники восхитились свежим снимком звезд и вспомнили, что они когда-то были прекрасной парой.

«Как приятно, когда люди остаются в теплых отношениях после расставания»; «Как же вы красиво смотритесь»; «Супер пара... была»; «Вы идеально смотритесь вместе!» — написали поклонники.

Напомним, Лазарев и Кудрявцева были вместе четыре года. Но певец так и не решился сделать предложение телеведущей. Они расстались в 2012 году, а летом 2013 года Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. В прошлом году она родила дочь Марию.

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Сергей ЛазаревЛера Кудрявцеваличная жизнь
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