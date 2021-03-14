Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Прокуратура начала проверку после обнаружения тела подростка на западе Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Прокуратура начала проверку после обнаружения тела подростка на западе Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Барклая Карта всех событий

Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела 14-летней девочки под окнами жилого дома на западе столицы. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили на сайте прокуратуры.

Тело обнаружили на улице Барклая. По предварительным данным, девочка пришла к 15-летнему знакомому. В ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. Также с ними были две собаки. На теле девочки обнаружены телесные повреждения, которые характерны при падении с высоты, а также от укуса собаки.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также: Полицейский застрелил угрожавшего ему ножом мужчину в Париже

обнаружили телоПрокуратурапроверка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте