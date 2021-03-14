Прокуратура начала проверку после обнаружения тела подростка на западе Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Барклая Карта всех событий

Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тела 14-летней девочки под окнами жилого дома на западе столицы. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили на сайте прокуратуры.

Тело обнаружили на улице Барклая. По предварительным данным, девочка пришла к 15-летнему знакомому. В ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. Также с ними были две собаки. На теле девочки обнаружены телесные повреждения, которые характерны при падении с высоты, а также от укуса собаки.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

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