Минцифры рассказало о предустановке российского поисковика на гаджетах

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В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) рассказали о предустановке российского поисковика на гаджеты.

С 1 июля 2021 года на продаваемых в стране смартфонах, smart-телевизорах, компьютерах и ноутбуках по умолчанию будет предустановлена российская поисковая система. На данный момент не сообщается, о каком именно поисковике идет речь.

— На устройстве, произведенном после 1 июля 2021 года, при его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора, где пользователь сможет самостоятельно выбрать одну из поисковых систем. Среди них будет в том числе российская, — цитирует пресс-службу Минцифры РИА Новости.

Уточняется, что пользователь сможет отказаться от предустановки поисковой системы.

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