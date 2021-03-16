Центр Госинспекции по недвижимости открылся в Москве после ремонта

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Лубянский проезд Карта всех событий

В центре Москвы открыли обновленный после ремонта центр Госинспекции по недвижимости приема граждан. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Здание расположено в Лубянском проезде. В центре смогут одновременно находиться более 20 человек. Для посетителей установили электронную очередь и другие современные технологии. Кроме того, в здании будет работать постамат для автоматической передачи документов.

— Кроме того, помещение оборудовано с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Особая гордость — постамат, с помощью которого посетители могут передавать документы на подпись сотрудникам ведомства и забирать уже подписанные. Для этого необходимо набрать на дисплее свой номер телефона, — отметил Владислав Овчинский.

Он добавил, что центр сделали комфортным, современным и безопасным. В здании организовали открытую и закрытую зону для посетителей. Подождать свою очередь можно будет на удобных диванах, а оставить одежду — в специальных шкафах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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