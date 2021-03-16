Капитан клуба МХЛ «Динамо» Файзутдинов умер в реанимации после травмирования шайбой
Защитник клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался в реанимации из-за попадания в него шайбы на матче в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо» в Twitter-аккаунте во вторник, 16 марта.
Инцидент произошел в Ярославле во время матча с «Локомотивом». Игра, состоявшаяся 12 марта, завершилась со счетом 5:1 в пользу ярославской команды. В конце встречи шайба попала Файзутдинову в голову, после чего он был доставлен в местную больницу в критическом состоянии.
Спортсмен выступал за «Динамо» с 2016 года. В этом сезоне он провел 52 матча. Хоккеисту было 19 лет.
Ушел из жизни защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) March 16, 2021
Московское «Динамо» выражает соболезнования родным и близким Тимура, его одноклубникам и болельщикам команды из Санкт-Петербурга. pic.twitter.com/dRykm1qrlx